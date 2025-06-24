Облигации МТС предлагают лучшую доходность среди самых надежных эмитентов - "БКС МИ"

Облигации "МТС" предлагают лучшую доходность среди самых надежных эмитентов, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

Во вторник, 24 июня, закрывается книга на годовые (пут-опцион через год) облигации 002Р-12 с индикативным ежемесячным купоном не более 19,5% годовых, что соответствует индикативной доходности 21,3% с учетом реинвестирования купонов (аналог капитализации процентов по депозитам), что выглядит, по мнению аналитика, весьма привлекательно.

Наряду со Сбером и РФ, "МТС" относится к надежным эмитентам с рейтингом AAA, указывает Куликов. Доходности рублевых облигаций таких эмитентов на горизонте года составляют 18,5%.

"В период кризиса население в последнюю очередь отказывается от услуг связи, поэтому в целом выручка "МТС" растет ежегодно на инфляцию, а доля рынка в России колеблется около 30%, - отмечает эксперт. - Оцениваем текущую эффективность как среднюю по рынку: рентабельность по EBITDA составляет 35% - ниже, чем 43% в прошлые годы. Операционные риски низкие, поскольку у "МТС" очень много базовых станций, а оборудование в основном китайское".

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