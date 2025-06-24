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24 июня 2025 года 13:45
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 700 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,98%, стоп-приказ: 492,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Снижение ключевой ставки на июньском заседании ЦБ РФ настроило рынок в отношении смягчении денежно-кредитной политики, что скажется на застройщиках и повысит привлекательность ипотеки, отмечают аналитики. "С технической точки зрения нисходящее движение сломлено после пробоя линии сопротивление. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 492,9 руб. риск на портфель составит 0,62%", - указывают в "Финаме". "ГК ПИК" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. Эмитент реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПИК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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