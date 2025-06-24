.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Эйлер" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Ростелекома"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 июня 2025 года 18:35
"Эйлер" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Ростелекома"
"Эйлер Аналитические Технологии" подтверждает позитивный взгляд на перспективы акций "Ростелекома" и оценивает их потенциальную доходность на горизонте 12 месяцев в 59% для "префов" и 83% - для "обычки", сообщается в комментарии аналитиков Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной. Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 2,71 руб. на обыкновенную акцию (доходность 5%) и 6,25 руб. на привилегированную акцию (доходность 11%). Такой размер соответствует минимальному уровню, предусмотренному дивидендной политикой, подчеркивается в комментарии. В связи с этим аналитики "Эйлера" консервативно заложили в новые прогнозы, что будущие дивиденды также будут соответствовать минимальному уровню в рамках политики компании. Эксперты скорректировали оценку "Ростелекома", в том числе с учетом недавнего снижения процентных ставок. В результате прогнозная цена на горизонте 12 месяцев увеличилась на 3% до 97 руб. за обыкновенную акцию (потенциал роста 83%) и на 4% до 87 руб. за привилегированную акцию (потенциал роста 59%). "Бумаги торгуются с мультипликатором EV/EBITDA за 2025 г. уровне 2,6х, который предполагает дисконт около 30% к "МТС", - указывают стратеги. - Потенциальными драйверами для акций "Ростелекома" могут стать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, презентация стратегии развития и раскрытие стоимости цифровых активов. Мы сохраняем положительный взгляд на акции компании и рекомендацию "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
25 июня 2025 года 13:47
Банк России может понизить ключевую ставку до 15% годовых к концу текущего года и до 10% через год, это базовый сценарий с вероятностью исполнения 60%, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции". "Несмотря на осторожную риторику регулятора, мы воспринимаем июньское снижение ключевой ставки как... читать дальше
.25 июня 2025 года 13:07
Котировкам акций "Диасофта" нужно смягчение денежно-кредитных условий для возобновления роста, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Степанова. 26 июня 2025 года эмитент выпустит результаты за 2024 финансовый год (ф.г.) (со сроком окончания 31 марта). "Мы ожидаем, что выручка компании... читать дальше
.25 июня 2025 года 12:33
Среднесрочный взгляд на американский рынок акций умеренно позитивный, говорится в материале эксперта Оксаны Холоденко на портале БКС Экспресс. "Во II квартале текущего года на рынке наблюдался рост. "Дно" пришлось на 7 апреля. За три месяца S&P 500 вырос на 4,3%, Nasdaq 100 - на 8,2%, - отмечает... читать дальше
.25 июня 2025 года 11:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на уровне 950 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Булата Мударисова. "Мы по-прежнему придерживаемся консервативной позиции в оценке... читать дальше
.25 июня 2025 года 11:17
Прогнозная стоимость акций ГК "Самолет" на горизонте полугода составляет 1300 рублей за штуку, в перспективе года - 1500 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акционеры эмитента, как и по итогам 2023 года, одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать... читать дальше
.25 июня 2025 года 10:45
Курс рубля, вероятно, пока останется в верхней части диапазона 10,75-10,95 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в верхней части диапазона 10,75-10,95 руб. за юань в ближайшее время, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Нефтяные цены во вторник заметно снижались, констатируют эксперты. Сокращение премии за риск перебоев в поставках продолжило... читать дальше
.25 июня 2025 года 10:25
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с $32,2 до $25,3 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 23,9% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины... читать дальше
.25 июня 2025 года 09:58
Возможно некоторое укрепление рубля по отношению к юаню на торгах в среду, несмотря на высокую волатильность нефтяного рынка и риски его дальнейшего снижения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Национальная валюта продолжает получать поддержку... читать дальше
.25 июня 2025 года 09:35
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет находиться в диапазоне 2740-2780 пунктов в течение торговой сессии в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Эксперт отмечает в комментарии, что в фокусе будут вечерние данные по недельной... читать дальше
.25 июня 2025 года 09:20
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате США; - продажи домов на первичном рынке США в мае; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.