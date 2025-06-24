"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 410 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб. и горизонтом инвестирования на сентябрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,3%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Банк "Санкт-Петербург" выплатил дивиденды своим акционерам за второе полугодие 2025 года в мае 2025 года. Следующие дивиденды совет директоров может объявить в августе-сентябре 2025 года, - отмечают аналитики. - Исходя из растущей прибыли, дивиденд за первое полугодие 2025 года может быть на 10-15% выше прошлого года, то есть около 34,5-35 рублей на акцию, а полугодовая дивидендная доходность может составить 9,4%. В совокупности с началом смягчения денежно-кредитной политики Банка России и высокой дивидендной доходностью мы ожидаем закрытия дивидендного гэпа по акциям банка в краткосрочной перспективе".

По мнению экспертов, в качестве основных рисков выступает снижение ключевой ставки ЦБ, которое может привести к замедлению роста доходов банка, а также ухудшение макроэкономической ситуации на фоне сохранения высокой ключевой ставки.

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