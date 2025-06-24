"Велес Капитал" сохраняет позитивную фундаментальную оценку акций "МТС" и целевую цену на уровне 353 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой.

"Фундаментально мы положительно смотрим на акции "МТС" с текущей рекомендацией "покупать" и целевой ценой 354 рубля за бумагу. "МТС" ранее нейтрально отчиталась за 1-й квартал 2025 года, а в текущем году поддержку свободному денежному потоку группы, по нашим оценкам, может оказать оптимизация капитальных затрат в совокупности с контролем долга и ростом финансовых показателей", - пишет эксперт.

По оценке Кожуховой, с технической точки зрения акции "МТС" с апреля пытаются развить сдержанный восходящий тренд в условиях по большей части нейтральных краткосрочных и среднесрочных показателей. Аналитик считает, что выше 228 руб. можно ожидать возвращения котировок к годовому максимуму 258,20 руб.: вероятно, подобный сценарий реализуется либо до дивидендной отсечки, либо при улучшении настроений на российском фондовом рынке в целом и ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

"При негативном сценарии продаж на "широком" рынке после дивидендной отсечки акции "МТС", однако, могут оказаться под давлением в том числе ввиду отдаленности следующих выплат, которые компания осуществляет раз в год, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - Стабилизация ниже 205 руб., в частности, может предвещать тестирование 200 руб. и возвращение к прошлогоднему минимуму 162 руб.".

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