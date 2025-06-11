.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ferguson
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 июня 2025 года 13:09
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ferguson
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ferguson Plc с прогнозной стоимостью на уровне $245 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания позитивно отчиталась за третий финансовый квартал 2025 года. Также эмитент улучшил свой прогноз на предстоящий год, поскольку его усилия по повышению операционной эффективности принесли свои плоды, - указывает эксперт. - Ключевыми рисками мы видим макроэкономическую неопределенность, дефляционное давление, зависимость от погодных условий и сбои в цепочках поставок". Ferguson Plc - крупный дистрибьютор в Северной Америке, предоставляющий экспертные знания, решения и продукцию от инфраструктуры, сантехники и бытовой техники до систем кондиционирования, противопожарной защиты, производства и многого другого. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/США-FERGUSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
11 июня 2025 года 18:49
Возможен рост мировых цен на золото до $3500-3800 за тройскую унцию в текущем году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Согласно докладу Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) 2024 году золото заняло второе место по популярности в международных резервах центробанков, обогнав... читать дальше
.11 июня 2025 года 18:17
Совкомбанк понизил рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" до "держать", сообщается в материале аналитиков. "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" сохраняют привлекательность как инструмент защиты от возможного ослабления рубля. Однако с учетом текущей макроэкономической... читать дальше
.11 июня 2025 года 17:44
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям NiSource с прогнозной стоимостью $46,3 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Акции NiSource отличаются сочетанием стабильной и привлекательной... читать дальше
.11 июня 2025 года 17:11
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с целевой ценой 408,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы с осторожным оптимизмом... читать дальше
.11 июня 2025 года 16:43
Аналитики "Эйлер Аналитические Технологии" подтверждают позитивный взгляд на перспективы акций Сбербанка и оценивают их потенциальную доходность в 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Сбербанк опубликовал нейтральные результаты по РПБУ за пять месяцев, - пишут эксперты Светлана... читать дальше
.11 июня 2025 года 16:12
"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $87,6 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Сильный квартальный отчет и общее восстановление американского рынка поддержали акции Lam Research, которые достаточно быстро... читать дальше
.11 июня 2025 года 15:40
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" и целевую цену на уровне 85 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Авиаперевозчик представил операционные результаты за май 2025 года: - Пассажиропоток увеличился на 1,4% год к году и... читать дальше
.11 июня 2025 года 15:09
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5960-6100 пунктов на торгах в среду при повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова. Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе, отмечает эксперт. Баланс... читать дальше
.11 июня 2025 года 14:37
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: 940 рублей, говорится в комментарии... читать дальше
.11 июня 2025 года 14:06
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 36 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко и Дмитрия Казакова. Сделка по продаже доли эмитента в "Катоке" состоялась, следует из информации на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.