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13 июня 2025 года 12:25
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic Plc с прогнозной стоимостью на уровне $110,4 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отчетность компании за предыдущий фискальный квартал превзошла прогнозы, рост выручки имел место по всем четырем сегментам. При этом Medtronic обозначила достаточно конструктивные прогнозы по финансовым результатам на 2026 фискальный год, даже несмотря на влияние внешнеторговой политики Трампа - с учетом влияния тарифов эмитент все равно ожидает положительной динамики выручки и прибыли в ближайший год, - указывает эксперт. - Medtronic выглядит фундаментально недооцененной: торгуется с дисконтом в размере 25,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM)". К рискам для Medtronic, по мнению Саидовой, относятся усиление инфляционного давления в США, риски со стороны тарифной политики и конкуренция с другими представителями медтеха. Medtronic Plc - одна из крупнейших в мире медицинских технологических компаний, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже медицинских устройств и решений по четырем ключевым направлениям (сердечно-сосудистый сегмент, неврология, хирургия и терапия диабета). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ИРЛАНДИЯ-MEDTRONIC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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