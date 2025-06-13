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13 июня 2025 года 19:04
Бумаги Норникеля, вероятно, будут опережать рынок в ближайшие месяцы - инвестбанк "Синара"
Бумаги ГМК "Норильский никель", вероятно, будут опережать рынок в ближайшие месяцы, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Платина за прошедшую неделю подорожала на 15 %, до $1260/унцию - максимум с мая 2021 года, констатируют эксперты. С начала текущего года рост составил 38% (золото - +25%). Скачок связан с прогнозируемым дефицитом примерно 1 млн унций, возможными импортными пошлинами в США и постепенной заменой золота платиной в ювелирке, отмечают аналитики банка. Кроме того, указывают они, часть инвесторов фиксирует прибыль по золоту и переходит в платину, рассчитывая на эффект "догонки". Доля платины в выручке "Норникеля" составляет лишь около 6%, поэтому прямое влияние ралли ограничено, обращают внимание эксперты инвестбанка. Ключевыми драйверами остаются курс рубля и палладий, дающий около 24% оборота эмитента; с начала года палладий вырос на 20 % - до $1093/унцию, заметно отставая от платины, однако ценовой разрыв может сузиться, отмечают эксперты в материале. "Палладий зависит от продаж авто с ДВС и гибридами. Мы ожидаем их спад на около 3-4 % в 2025 году. Тем не менее восходящий тренд платины способен подтянуть и палладий, улучшив маржу компании. При такой комбинации факторов акции "Норникеля", по нашему прогнозу, в ближайшие месяцы будут опережать рынок, особенно если рубль ослабнет к доллару", - заключают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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