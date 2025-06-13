S&P; 500 будет торговаться в диапазоне 5920-6060п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5920-6060 пунктов в пятницу, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как негативный при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Жанайдара Зулпайдара.

"S&P 500 завершил сессию четверга на положительной территории, но в пятницу фьючерс на бенчмарк снижается более чем на 1%. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию вблизи зоны перекупленности, что может усилить коррекцию акций. Ближайшая значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается на уровне 5920 пунктов, соответствующем минимуму 5 июня", - указывает эксперт.

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