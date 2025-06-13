Акции Татнефти, ЛУКОЙЛа и Транснефти остаются фаворитами нефтегазового сектора - SberCIB

Акции "Татнефти", "ЛУКОЙЛа" и "Транснефти" остаются фаворитами российского нефтегазового сектора, оценка - "покупать", считают аналитики SberCIB Investment Research.

Текущей весной восемь стран ОПЕК+ объявили об ускоренном наращивании добычи. В результате, констатируют эксперты, за три месяца прирост составит 1,23 млн баррелей в сутки.

На российскую добычу в 2025 году новый план окажет небольшой эффект, отмечают в инвестбанке: снижение на 0,6% год к году. А в 2026 году он предполагает, наоборот, рост добычи на 3,7%.

Укрепление рубля в текущем году при этом окажет сильное негативное влияние на прибыль и денежный поток в секторе, однако аналитики SberCIB считают, что крепкий рубль - временное явление.

"Транснефть" обладает стабильной прибылью и денежными потоками - они не зависят от нефтяных котировок и курса рубля, указывают эксперты в обзоре. Аналитики ожидают привлекательную дивдоходность в 13%, если эмитент распределит 50% чистой прибыли за 2025 год. Прогнозная цена бумаги составляет 1750 рублей за штуку, оценка - "покупать".

Дивидендные выплаты "ЛУКОЙЛа" могут оказаться стабильнее, чем у других нефтяных компаний, считают в инвестбанке: исторически распределяется не весь свободный денежный поток. Эксперты SberCIB рассчитывают на выплату 700-800 рублей/акцию с доходностью около 13% в ближайшие двенадцать месяцев. Таргет - 8700 рублей за штуку, оценка - "покупать".

Нормализация инвестиционной программы "Татнефти" позволит поддерживать свободный денежный поток на достаточном уровне, чтобы распределять 75% прибыли на дивиденды, отмечают в SberCIB. По итогам 2025 года аналитики инвестбанка ждут доходность около 11%. Таргет - 870 рублей за штуку, оценка - "покупать".

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