"Финам" понизил прогнозную цену акций SPDR S&P; Oil&Gas; Equipment&Services; ETF до $84,6

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF со $103,3 до $84,6 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Эмитент за последний год снизился почти на 30% из-за коррекции мировых цен на нефть и вероятного сокращения инвестиций в разведку и добычу нефти в 2025 году. При этом снижение нефтесервисного сектора, на наш взгляд, является излишним по сравнению с американским нефтегазом в целом, - пишет эксперт инвесткомпании. - На данный момент у входящих в ETF компаний достаточно низкие для текущей стадии цикла мультипликаторы, а долгосрочные перспективы сектора остаются благоприятными на фоне текущего недоинвестирования и перехода к трудноизвлекаемым запасам".

SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services - ETF, нацеленный на инвестиции в акции американского нефтесервисного сектора. Особенностью данного фонда является равенство весов на каждой ребалансировке. Это позволяет повысить уровень диверсификации и выигрывать от роста не только крупнейших компаний сектора, но и небольших представителей индустрии.

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