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13 июня 2025 года 09:16
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб
Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. "Актуализация стратегии компании умеренно позитивна и отражает изменения в соответствии с текущими реалиями. Полагаем, что в текущем году "Аэрофлот" перевезет 56,7 млн пассажиров (+2,5% г/г) за счет увеличения частоты внутренних и открытия новых международных рейсов, - указывает аналитик. - Мы по-прежнему считаем, что в долгосрочной перспективе эмитент является основным бенефициаром потепления на геополитической арене, таргет по его бумагам на двенадцать месяцев сохраняем на уровне 85 рублей за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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