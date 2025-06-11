Возможен рост мировых цен на золото до $3500-3800/унц. в текущем году - Freedom Finance Global

Возможен рост мировых цен на золото до $3500-3800 за тройскую унцию в текущем году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Согласно докладу Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) 2024 году золото заняло второе место по популярности в международных резервах центробанков, обогнав евро и уступив только доллару США, отмечается в комментарии эксперта. По данным ЕЦБ, его доля достигла 20%, что стало результатом не только роста цен на драгметалл, но и рекордных объемов закупок, которые превысили 1 тыс. тонн за прошлый год, что вдвое выше среднегодовых значений предыдущего десятилетия. На взгляд Чернова, этот тренд отражает фундаментальный сдвиг в подходах к управлению резервами.

"Импульсом к переоценке роли золота стал прецедент с заморозкой международных резервов Банка России в 2022 году, - считает эксперт. - После этого многие страны, особенно с развивающимися экономиками, стали активнее пополнять свои резервы физическим золотом, так как оно хранится внутри страны и не подвержено санкционному риску. На этом фоне интерес к золоту достиг уровней, невиданных с середины ХХ века".

Учитывая сохраняющуюся геополитическую напряженность, нестабильность на долговых рынках и интерес инвесторов к "защитным активам", спрос на золото со стороны мировых ЦБ вряд ли ослабнет, полагает аналитик инвесткомпании.

"В 2025 году цена на драгметалл, по нашему прогнозу, останется устойчивой, особенно ввиду "торговых войн" и падения стоимости доллара, глобальных конфликтов и возможных рецессий в крупнейших экономиках, - прогнозирует Чернов. - На этом фоне нельзя исключать роста мировых цен в текущем году до $3500-3800 за тройскую унцию. Однако в случае деэскалации торговых войн и других конфликтов, может последовать коррекционное снижение до $3000-3150".

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