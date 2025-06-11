Цена бумаг Норникеля может подняться к 118-120 руб. - ПСБ

Котировки бумаг ГМК "Норильский никель" могут вырасти до 118-120 рублей за штуку в ближайшее время в отсутствие ухудшения общерыночных настроений, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич.

"Котировки металлов платиновой группы могут продолжить рост. Цель для платины видим в районе $1300 за унцию, для палладия - $1200 за унцию. На наш взгляд, это может оказать положительное влияние на динамику котировок бумаг "Норникеля", - указывает эксперт в комментарии. - Ожидаем, что акции компании в отсутствие ухудшения общерыночных настроений могут вырасти до 118-120 рублей. Наша фундаментальная оценка для бумаг на горизонте двенадцати месяцев составляет 165 рублей за штуку".

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