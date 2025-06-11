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11 июня 2025 года 12:41
Цена бумаг Норникеля может подняться к 118-120 руб. - ПСБ
Котировки бумаг ГМК "Норильский никель" могут вырасти до 118-120 рублей за штуку в ближайшее время в отсутствие ухудшения общерыночных настроений, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. "Котировки металлов платиновой группы могут продолжить рост. Цель для платины видим в районе $1300 за унцию, для палладия - $1200 за унцию. На наш взгляд, это может оказать положительное влияние на динамику котировок бумаг "Норникеля", - указывает эксперт в комментарии. - Ожидаем, что акции компании в отсутствие ухудшения общерыночных настроений могут вырасти до 118-120 рублей. Наша фундаментальная оценка для бумаг на горизонте двенадцати месяцев составляет 165 рублей за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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