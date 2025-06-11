Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для "префов" Сургутнефтегаза

Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для привилегированных акций "Сургутнефтегаза", сообщается в материале старшего аналитика отдела публичного анализа акций департамента анализа финансовых рынков Сергея Колчерина.

По мнению эксперта добыча нефти эмитентом в 2025 году сохранится в диапазоне 52-55 млн тонн.

Процентные доходы аналитик банка ожидает порядка 430 млрд руб. В 2026 году и далее при смягчении денежно-кредитной политики возможен их постепенный спад, отмечает он.

"Ожидаем, что "Сургутнефтегаз" продолжит дальнейшее накопление ликвидности в рублях и валютах дружественных стран, - указывает Колчерин. - Исходя из текущих макроожиданий, предполагаем снижение прибыли от продаж в 2025 году на 63% г/г, что связано со снижением рублевой цены нефти марки Urals и ростом затрат.

Предполагаемый уровень дивидендов за текущий год: обыкновенные акции - 0,9 руб./акцию (дивдоходность - 4,1%), привилегированные акции - 0,9 руб./акцию (дивдоходность - 1,8%).

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