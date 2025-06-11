Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2670-2720п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2670-2720 пунктов в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Мы полагаем, что основная борьба будет складываться вокруг 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Диапазон внутридневных колебаний оцениваем в 2670-2720 пунктов. Поддержкой будут накопившиеся короткие позиции у участников и нежелание переносить их через выходные, - указывает эксперт в комментарии. - "Лучше рынка" могут смотреться бумаги "Аэрофлота" (выйдут операционные результаты за май), а "хуже"- акции "Соллерса", которые уже будут торговаться без дивиденда".

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