Рубль может торговаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань в среду - ПСБ

Диапазон торгов валютной пары юань/рубль в среду может составить 10,5-11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Основным фактором поддержки для национальной валюты продолжает оставаться высокий интерес к рублевым инструментам, дающим хорошую доходность на фоне высоких ставок, что снижает спрос на иностранную валюту, констатирует эксперт.

"Рынок энергоносителей на текущий момент выступает дополнительным поддерживающим фактором - оцениваем текущие уровни в ценах на нефть как временные, видя риски возвращения нефти марки Brent на среднесрочном горизонте в диапазон $60-65, что в дальнейшем может (как минимум) сдержать укрепление рубля", - указывает Зварич в обзоре.

"В первой половине торгов среды ожидаем попыток рубля продолжить укрепление, что приведет к отступлению юаня ниже 10,8 руб. за юань. Однако ближе к вечеру часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте, что будет способствовать отыгрышу части утренних потерь и попыткам юаня вернуться выше отметки 10,8 руб. за юань. Наш целевой диапазон на среду для пары юань/рубль составляет 10,5-11 рублей", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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