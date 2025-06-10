Вероятно постепенное ослабление рубля во 2 полугодии 2025г - "БКС МИ"

Вероятно постепенное ослабление рубля во втором полугодии 2025 года, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Рубль не укрепляется и не слабеет - остается в достаточно узком диапазоне 78-80 руб./$1, которое обеспечивает равновесие спроса и предложения валюты, - отмечают эксперты. - В мае спрос на валюту продолжил сокращаться, несмотря на начало туристического сезона. Покупки валюты со стороны населения по-прежнему вдвое ниже прошлогодних. Снижение ставки ЦБ быстро не повлияет на курс рубля, поскольку реальные ставки все еще высоки и не позволяют населению и бизнесу увеличить кредитование и спрос на импорт. Тем не менее, мы ожидаем постепенного ослабления рубля во 2П25".

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