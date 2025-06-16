Индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление на уровне 2906п - "Цифра брокер"

Российский фондовый рынок при прочих равных в краткосрочной перспективе может проверить на прочность сопротивление в районе 2906 пунктов по индексу Мосбиржи, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Колебания на сырьевых рынках для российского рынка акций - неоднозначный фактор, который скорее привносит повышенную волатильность. Более важный индикатор - выравнивание кривой доходности ОФЗ, - отмечают эксперты в комментарии. - Доходность десятилетних ОФЗ впервые за много месяцев опустилась ниже 15%, составив 14,98% в пятницу. В среднесрочной перспективе этот фактор будет способствовать повышению фондовых индексов. При прочих равных рынок в краткосрочной перспективе может проверить на прочность сопротивление в области 2906 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней".

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