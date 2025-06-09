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09 июня 2025 года 12:53
Акции ЛУКОЙЛа, Самолета и Т-Технологий будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "ЛУКОЙЛа", ГК "Самолет" и МКПАО "Т-Технологии" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс. Акции "ЛУКОЙЛа", демонстрируют серьезный уровень волатильности с марта текущего года, отмечает эксперт. "Бумага вновь упала в цене до уровня поддержки в районе 6300 руб. Активные осцилляторы также зашли в зону перепроданности и сигнализируют о скором отскоке, развитие которого мы ожидаем в ближайшее время. Причем фундаментально акции и так находятся практически в худших условиях, учитывая цены на нефть и курс рубля. Поэтому вероятность какого-то негативного события, которое приведет к преодолению поддержки, ниже средней, - пишет эксперт. - Мы ожидаем, что в базовом сценарии котировки перейдут к росту до ближайшего локального уровня сопротивления, и к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 6500-6600 руб." Котировки акций "Самолета" с начала мая пытаются планомерно расти, констатирует аналитик. Восходящий тренд двигается в довольно узком диапазоне, что не мешает прогнозировать дальнейшую динамику стоимости акций. "При этом для застройщиков, вероятно, начинается белая полоса, учитывая снижение ставки на последнем заседании ЦБ. Поэтому позаботиться о покупке бумаг стоит заранее, - указывает Буянов. - Полагаем, что к концу недели бумаги, при отсутствии масштабных негативных новостей, вырастут в цене до 1220-1240 руб., оттолкнувшись от поддержки тренда". В акциях "Т-Технологий" сейчас самые привлекательные уровни для покупки, поскольку можно ограничить потенциальный убыток довольно близко к цене открытия, обращает внимание эксперт. Для этого нужно поставить "стоп-лосс" чуть ниже преодоленного уровня с поправкой на внутридневную волатильность. К концу текущей недели бумаги, скорее всего, будут торговаться в коридоре 3300-3350 руб., прогнозирует Буянов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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