Возможно снижение ставки ЦБ РФ еще на 100-200 б.п. в июле - Совкомбанк

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ еще на 100-200 б.п. до 18-19% в июле, полагает эксперт Совкомбанка Михаил Васильев.

Аналитик ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания возобновят снижение.

"Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку ещё на 100-200 б.п., до 18-19%. В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что ключевая ставка к концу года может снизиться до 14%, - прогнозирует Васильев. - Геополитический фактор и состояние мировой экономики являются основными факторами неопределённости для прогноза. Низкие цены на нефть и другое сырьё создают риски более слабого рубля и более высокой инфляции".

В то же время прогресс в геополитике, по мнению аналитика банка, может привести к более крепкому курсу рубля, более быстрому замедлению инфляции и более быстрому снижению ключевой ставки.

"Решение ЦБ не окажет значимого влияния на курс рубля, - указывает стратег. - Ключевая ставка остается высокой и продолжит оказывать поддержку рублю. Также в пользу рубля выступают низкий спрос на валюту для закупки импорта и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 6,6 млрд руб. в день. Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 10,6-11,5 за юань, 76-83 за доллар и 87-95 за евро".

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