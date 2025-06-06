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06 июня 2025 года 17:41
"БКС МИ" понизил оценку перспектив акций Amazon до "нейтральной"
"БКС МИ" понизил оценку перспектив акций Amazon.com Inc. с "позитивной" до "нейтральной", установив целевую цену на уровне $215 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Потапова. "Amazon представила сильные финансовые результаты за I квартал 2025 года, превзойдя ожидания по основным показателям. Компания остается лидером на рынке облачной инфраструктуры, но акции достигли целевой цены. Мы ожидаем, что котировки компании продолжат расти на уровне рынка. Наша новая целевая цена на 12 месяцев - $215", - пишет эксперт. На взгляд Потапова, долгосрочный потенциал роста Amazon сохраняется. Компания расширяет долю на всех рынках присутствия. Рентабельность также может увеличиться, но в ближайшее время, по мнению аналитика, ее рост будут ограничивать инвестиции Amazon в ИИ. "В розничном сегменте компания сохранит лидерство и двузначный рост рекламной выручки, если будет держать фокус на скорости, удобстве и выгоде, - считает стратег "БКС МИ". - Облачный сервис AWS демонстрирует устойчивые темпы роста и дает существенный вклад в общую операционную рентабельность бизнеса компании". Эксперт указывает на вероятные риски: - Рост конкурентного давления в традиционной рознице. - Конкуренция в облачных сервисах со стороны Microsoft Azure и Google. - Антимонопольное регулирование. - Риск рецессии в США. - Ухудшение потребительского спроса. - Эскалация тарифных войн. - Снижение операционной рентабельности бизнеса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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