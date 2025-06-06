Начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ - важнейший фактор для инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ - важнейший фактор для инвесторов, определяющий их стратегии на рынке, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

"Банк России понизил ключевую ставку до 20%. Наиболее чувствителен к изменению ставки рынок облигаций, - отмечает эксперт в комментарии. - В настоящий момент целесообразно увеличение дюрации портфелей, равно как и переход к инструментам с фиксированным купоном. На рынке акций в фокусе могут быть компании с высокой долговой нагрузкой - они больше других выигрывают от снижения стоимости денег".

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