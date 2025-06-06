"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Qualcomm с прогнозной ценой $178,4

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью $178,4 на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"После апрельского падения, вызванного введением американских торговых пошлин, котировки Qualcomm так и не восстановились до уровней конца марта, - отмечает эксперт. - Инвесторы обеспокоены возможным негативным влиянием торговых войн на бизнес Qualcomm, особенно с учетом ожидаемого замедления роста рынка смартфонов, который по-прежнему ключевой для компании. Тем не менее мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на бумаги Qualcomm. Компания последовательно реализует стратегию диверсификации бизнеса, что в перспективе должно снизить ее зависимость от сегмента смартфонов. Кроме того, акции Qualcomm в настоящее время торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам к бумагам конкурентов в полупроводниковом секторе".

Qualcomm - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

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