ЦБ РФ может понизить ставку до 19% до конца 2025г - Freedom Finance Global

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до 19% до конца 2025 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Совет директоров Банка России 6 июня снизил ключевую ставку (впервые с 2022 года) до 20% годовых. Консенсус аналитиков ожидал в целом, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 21% годовых, отмечается в комментарии.

Регулятор в сопроводительном комментарии объяснил свое неожиданное для консенсуса решение по ключевой ставке тем, что текущее инфляционное давление продолжает устойчиво снижаться.

"Однако регулятор в релизе ничего не сообщил о возможностях дальнейшего снижения ключевой ставки в текущем году, ограничившись общим заявлением о том, что ДКП будет корректироваться в зависимости от изменения инфляции и инфляционных ожиданий, - указывает эксперт. - Кроме того, в релизе говорилось о том, что для дальнейшего устойчивого снижения инфляции денежно-кредитные условия должны оставаться жесткими. Из этого следует, что, скорее всего, регулятор будет снижать ключевую ставку в этом году медленными темпами".

Аналитик инвесткомпании подтверждает прогноз о том, что Россия завершит этот год с ключевой ставкой в 19% годовых, то есть в этом году возможно еще одно снижение ставки.

Мировые резервные валюты после объявления решения по ключевой ставке резко подорожали по отношению к рублю, подчеркивает Мильчакова, фондовый рынок отреагировал на снижение ставки слабым ростом.

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