Пара рубль/ юань останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Пара рубль/ юань останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань на следующей неделе, а цена Brent может вернуться в диапазон $60-65/барр., говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Рубль на текущей неделе консолидировался у локальных максимумов на ожиданиях перехода Банка России к снижению ключевой ставки. На предстоящей неделе мы не видим существенных поводов для смещения позиций основных мировых валют по отношению к рублю, - пишут эксперты. - Рублевые активы остаются интересными для инвесторов за счет высоких реальных ставок. В такой ситуации национальная валюта может удержать позиции у локальных максимумов, а пара юань/рубль останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань".

В свою очередь, цены на нефть Brent выросли на 4%. Ближайший фьючерс несколько превышает $65 за баррель. "В течение недели котировки уходили чуть выше $66 при поддержке краткосрочного фактора пожаров в Канаде, - напоминают аналитики. - На данный момент он нивелирован, и мы считаем, что на первый план может вернуться риск избытка предложения. На этом фоне мы ждем возврата Brent в ставший уже привычным диапазон $60-65/барр.".

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