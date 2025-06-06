"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Роснефти до 540 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Роснефти" до 540 рублей за штуку, учитывая низкие цены на нефтяном рынке и более крепкий, чем ожидалось, рубль, сохранили нейтральную оценку бумаг, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

Дивиденды за 2024 год - 51,15 рубля на акцию (доходность - 9,8%). Это ниже, чем у большинства других крупных нефтяников. "Ожидаем, что в 2025 году компания продолжит придерживаться своей дивидендной политики. Тогда общие выплаты составят порядка 34 рублей на акцию, текущая доходность - всего 7,7%", - отмечает эксперт.

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