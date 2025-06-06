Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5880-6000п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5880-6000 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова.

"Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе благодаря возможному снижению градуса конфликта между Трампом и Маском, - пишет эксперт. - Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный при высокой волатильности на фоне публикации данных по рынку труда. Прогнозируем движение индекса S&P 500 в пределах 5880-6000 пунктов. Индикатор RSI все более отчетливо демонстрирует "медвежью" дивергенцию, что может усилить коррекцию акций при появлении фундаментального триггера. Общая картина по индексу широкого рынка остается умеренно позитивной, так как торги проходят выше всех ключевых скользящих средних: 20-дневная совпадает с уровнем 5883 пунктов".

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