Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК Система

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Отчетность эмитента за 1К25 по МСФО имеет нейтральное значение, поскольку основные компании из ее портфеля уже отчитались о своих результатах, отмечает эксперт.

Рост выручки и скорректированного показателя OIBDA в основном был обеспечен повышением доходов "МТС", а также девелоперского и медицинского сегментов. При этом увеличившийся чистый убыток отразил значительные процентные расходы в условиях высоких процентных ставок, указывает Белов.

"Подтверждаем рейтинг "покупать" для акций корпорации, торгующимся со значительным дисконтом к рыночной стоимости своих портфельных активов", - говорится в материале аналитика инвестбанка.

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