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06 июня 2025 года 10:20
Индекс RGBI может показать умеренную коррекцию после заседания ЦБ РФ - ПСБ
Индекс RGBI может показать умеренную техническую коррекцию после заседания Банка России в пятницу, рынок ОФЗ выглядит перегретым, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в четверг остался на отметке 113,3, а объем торгов упал вдвое по сравнению со локальными максимумами накануне (до 19 млрд руб. по индексному портфелю), констатирует эксперт. "При нашем базовом сценарии (сохранение ключевой ставки при сигнале о готовности ее снизить на ближайших заседаниях) ожидаем локальной коррекции текущего перегретого рынка ОФЗ (к 110-111 пунктам), за сохранением status quo по ставке и сигналу, вероятно, последует более глубокая коррекция - к 109 пунктам, - пишет Грицкевич в обзоре. - Снижение же ставки позволит закрепиться индексу RGBI на достигнутых уровнях и создаст предпосылки для дальнейшего роста с приближением июльского заседания". Стратегически, указывает аналитик ПСБ, на горизонте двенадцати месяцев по-прежнему целесообразен фокус на длинные облигации с фиксированной ставкой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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