Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- промышленное производство и торговый баланс Германии в апреле;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- пересмотренный ВВП еврозоны в 1К25;

- розничные продажи еврозоны в апреле;

- решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора;

- отчет по рынку труда США за май;

- возможны переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина;

- акции "ФосАгро", "Интер РАО", "НоваБев Групп", SFI и "Акрон" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год.

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