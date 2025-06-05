"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Мосбиржи

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Московской биржи" с целевой ценой 237 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 22,6% с текущих уровней, сообщается в материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"Из-за падения процентных доходов и продолжающегося быстрого роста операционных расходов чистая прибыль Мосбиржи, вероятно, заметно снизится в этом году по сравнению с рекордным показателем 2024 года, - полагает аналитик. - Однако мы сохраняем умеренно позитивный долгосрочный взгляд на компанию, ожидая, что она выиграет от дальнейшего восстановления российской экономики и развития отечественного фондового рынка. Акции компании по-прежнему торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, предлагают неплохую дивдоходность, и мы считаем их интересными для среднесрочных инвестиций".

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