"Финам" понизил прогнозную цену акций Газпром нефти до 495,7 руб

"Финам" понизил прогнозную цену акций "Газпром нефти" с 657,0 до 495,7 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 9,4% и соответствует рейтингу "держать", сообщается в материале инвесткомпании.

"Понижение целевой цены связано в первую очередь с ухудшением рыночной конъюнктуры. Акции "Газпром нефти", как и весь сектор, в последние месяцы находились под давлением снижения мировых цен на нефть и укрепления рубля, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом на "Газпром нефть" дополнительно давит снизившаяся маржа переработки, так как нефтяник сильнее аналогов зависит от данного направления. Из-за этих факторов даже в сценарии сохранения повышенной нормы выплат дивидендная доходность "Газпром нефти", по нашим оценкам, может опуститься ниже 10%. При этом в условиях роста долговой нагрузки мы допускаем, что на горизонте 1-2 лет компания может снизить норму выплат".

"Газпром нефть" - одна из крупнейших в России компаний по объему добычи нефти. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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