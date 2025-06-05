Акции ВУШ Холдинга привлекательны для покупок - инвестбанк "Синара"

Акции "ВУШ Холдинга" в настоящее время привлекательны для покупок, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Георгия Горбунова.

Эмитент провел закрытую встречу с аналитиками, в рамках которой обсуждались результаты партнерства с платформой СберПрайм, совместная с Segway Ninebot разработка нового самоката и развитие на рынке Латинской-Америки.

Число клиентов, использовавших самокаты Whoosh через СберПрайм, по итогам марта и апреля составило 10% от всех пользователей. Холдинг ставит целью довести эту долю до 17%, отмечает эксперт.

Компания ставила перед собой задачу сделать новый самокат удобнее, эффективнее в эксплуатации и интереснее для пользователя. Это средство индивидуальной мобильности станет эксклюзивным для "ВУШ Холдинга" на рынках присутствия. "Экономию компания оценивает примерно в 10%. Стоит отметить, что уложиться планируется в цену $1000, что соответствует стоимости старых моделей", - обращает внимание Горбунов.

Выручка в странах Латинской Америке (Бразилия и Чили) по итогам 2024 года выросла впятеро, однако конкретных цифр "ВУШ Холдинг" не раскрывает. Стоимость поездок здесь в 1,6 раза выше, чем в России. Получая разрешения местных органов регулирования, эмитент к концу мая увеличил парк самокатов на 30% г/г - до 10400 (5% от всего своего парка на конец 2024 года), а за весь год планируют увеличить вдвое. За 5М25 осуществлено около 4,9 млн поездок (+163% г/г и 3,3% от общего количества поездок за 2024 год).

"Рост бизнеса в Латинской Америке - это дополнительный бонус к прогнозам, заложенным в нашу модель. Считаем бумаги эмитента привлекательными", - заключает аналитик инвестбанка в обзоре.

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