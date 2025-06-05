"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CLP Group с прогнозной стоимостью на уровне 75,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 13,1%, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Акции эмитента в апреле-мае подорожали более чем на 10% на фоне возросшей волатильности на рынке, вызванной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. На данный момент котировки стабилизировались на новом уровне, однако, по нашим оценкам, потенциал их роста сохраняется, особенно на фоне непредсказуемости хода торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном", - пишет эксперт инвесткомпании.

CLP Group - гонконгская вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, осуществляющая генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии и газа в Гонконге, Китае, Австралии и Индии.

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