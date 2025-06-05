"БКС МИ" рекомендует покупать акции PepsiCo с целевой ценой $151

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $151 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15%, сообщается в материале аналитиков.

"У нас позитивный взгляд на бумаги эмитента. Компании принадлежит огромное количество самых узнаваемых брендов, она стабильно выплачивает дивиденды и делает свою продукцию более актуальной запросам рынка. Акции торгуются гораздо ниже исторического медианного значения за последние пять лет (23,4x) - мультипликатор P/E 16x. Таким образом, мы считаем, что эмитент имеет значительный потенциал роста", - указывают эксперты.

Отмечают в инвесткомпании и возможные риски:

- тренд на здоровое питание (риск для сегмента снеков и газированных напитков);

- конкуренция с другими производителями;

- макроэкономические риски и пошлины создают угрозу для глобальных цепочек поставок.

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