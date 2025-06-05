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05 июня 2025 года 16:51
"БКС МИ" рекомендует покупать акции PepsiCo с целевой ценой $151
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $151 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15%, сообщается в материале аналитиков. "У нас позитивный взгляд на бумаги эмитента. Компании принадлежит огромное количество самых узнаваемых брендов, она стабильно выплачивает дивиденды и делает свою продукцию более актуальной запросам рынка. Акции торгуются гораздо ниже исторического медианного значения за последние пять лет (23,4x) - мультипликатор P/E 16x. Таким образом, мы считаем, что эмитент имеет значительный потенциал роста", - указывают эксперты. Отмечают в инвесткомпании и возможные риски: - тренд на здоровое питание (риск для сегмента снеков и газированных напитков); - конкуренция с другими производителями; - макроэкономические риски и пошлины создают угрозу для глобальных цепочек поставок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PEPSICO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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