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05 июня 2025 года 16:02

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Т-Технологий" с целью 3680 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целью 3680 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,2%, стоп-приказ: 3095 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Т-банк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году, динамика чистой прибыли за I квартал 2025 года составила +50% (г/г), рентабельность собственного капитала (25%) выше безрисковой ставки, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень 3228,4, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3095 руб. риск на портфель составит 0,52%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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