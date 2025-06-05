Высока вероятность еще одной просадки цены Brent до конца текущей недели - "Финам"

Высока вероятность еще одной просадки цены Brent до конца текущей недели, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

Цена Brent на торгах в среду опустилась на 1,14%, отмечает эксперт в комментарии. Таким образом, коррекция все же случилась - закрытие цены состоялось на отметке $65,4/барр. В настоящее время вновь наблюдается движение наверх, цена находится на уровне $65,6/барр. Во II кв., до конца которого осталось 3 недели, средняя цена на нефть составляет $64,6/барр., констатирует Дудченко.

"С точки зрения технического анализа теперь, видимо, будет корректно сместить верхнюю границу ценового канала таким образом, чтобы уровень сопротивления проходил через локальные максимумы от 03 и 04 июня, а также от 14 и 21 мая, - пишет аналитик. - Наклон ценового канала продолжает оставаться отрицательным, следовательно, локальный тренд продолжает формироваться в рамках медвежьей тенденции. Кластер сопротивления чуть смещается, и диапазон теперь составляет $66,4 - 67,2/барр. Вероятность еще одной просадки цены до конца текущей недели остается высокой".

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