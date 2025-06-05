S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5920-6020п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5920-6020 пунктов в четверг при средней волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Рафаеля Мкртчяна.

"Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, - отмечает эксперт. - Перед открытием основной сессии складывается нейтральный баланс рисков при средней волатильности. Ожидаем продолжения боковой динамики ввиду ослабления активности инвесторов в преддверии публикации отчетности Broadcom и статистики по рынку труда. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5920-6020 пунктов".

S&P 500 преодолел в среду уровень 5970 пунктов, но провел сессию в очень узком диапазоне, что, по мнению Мкртчана, может указывать на наличие более сильного сопротивления на отметке 6000 пунктов. "Индикатор RSI подтверждает потенциал для продолжения восходящего движения, но покупателям необходимо учитывать формирующуюся "медвежью" дивергенцию и проявлять осторожность, - указывает аналитик. - Общая техническая картина по индексу широкого рынка остается умеренно позитивной, так как торги проходят выше всех ключевых скользящих средних, подтверждая восходящий тренд".

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