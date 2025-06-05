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05 июня 2025 года 14:15
Курс пары рубль/доллар, скорее всего, останется на относительно низких уровнях до осени - инвестбанк "Синара"
Курс пары рубль/доллар, скорее всего, останется на относительно низких уровнях до осени, прогнозирует главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. В мае-начале июня рубль продолжил укреплять свои позиции, отмечает эксперт в комментарии, связывая это с большими продажами иностранной валюты экспортерами. Кроме того, спрос на валюту со стороны банковских клиентов в апреле был минимальным с июля 2024 года (-50% к значению декабря). ЦБ РФ сообщил о притоке прямых иностранных инвестиций в апреле: внешние обязательства России увеличились на $0,9 млрд. Торговый баланс также остается в существенном профиците, в апреле $9 млрд, что, по мнению Коныгина, говорит об отсутствии внешнего давления на рубль. "Экспортеры, вероятно, опять помогут рублю, - прогнозирует эксперт. - Они, как правило, летом не снижают активности на валютном рынке, о чем, в частности, можно судить по середине 2024 года, когда нетто-продажи иностранной валюты даже превышали выручку от поставок за рубеж. Поскольку экспортеры также платят дивиденды эти летом, мы бы предположили, что курс USD/RUB останется на относительно низких уровнях до осени". Из-за просевших цен на нефть аналитик инвестбанка в ближайшее время ожидает сокращения нефтегазовых доходов бюджета, которые в июне упадут, по его оценке, примерно до 0,5 трлн руб. В мае они уже уменьшились на 35% г/г, а по итогам 5М25 - на 14%. "Ослабление рубля, обусловленное снижением цен на нефть, обычно проявляется с временным лагом, достигающим трех месяцев, - указывает Коныгин. - Куда сильнее толкнуть вверх курс USD/RUB могло бы возобновление оттока капитала, однако пока он уходит в небольших объемах, а по прямым иностранным инвестициям Банк России, как мы уже отметили, фиксирует приток, и в таких условиях предсказать точные сроки разворота тренда крайне затруднительно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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