Обмен ГДР Fix Price на акции укрепит позиции компании на российском рынке - Freedom Finance Global

Обмен ГДР Fix Price на акции укрепит позиции компании на российском рынке, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Fix Price объявила о начале обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс" с коэффициентом 1:158 (одна ГДР будет обменяна на 158 акций), отмечается в комментарии. Сбор заявок продлится до 4 июля 2025 года, а торги акциями на Московской бирже под тикером FIXR стартуют 6 августа.

"Успех объявленной программы во многом будет зависеть от спроса со стороны держателей ГДР и решений крупных акционеров, - полагает Чернов. - Если большинство инвесторов воспользуются предложением, это может привести к перераспределению долей и изменению динамики торгов на Московской бирже. Коэффициент обмена 1:158 отражает долю российского бизнеса в общей структуре группы, составляющую 74%. Это предложение предоставляет инвесторам возможность получить прямой доступ к российским активам компании, что особенно важно в условиях текущих геополитических и экономических реалий".

Предпринятый шаг, на взгляд эксперта, является частью стратегии компании по устранению инфраструктурных ограничений, вызванных санкциями, которые затруднили реализацию акционерных прав держателями ГДР, включая получение дивидендов.

"Реструктуризация Fix Price, в том числе редомициляция с Кипра в Казахстан, состоявшаяся в 2024 году, демонстрирует стремление компании адаптироваться к новым условиям и сохранить устойчивость бизнеса, - указывает аналитик инвесткомпании. - Обмен ГДР на акции может повысить ликвидность и прозрачность для инвесторов, а также укрепить позиции компании на российском рынке. При этом эмитент сможет выплачивать дивиденды, что увеличит его инвестиционную привлекательность и станет драйвером роста для его ценных бумаг".

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