Курс пары рубль/юань может задержаться на уровне 10,95 руб./юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может задержаться на уровне 10,95 руб./юань в четверг, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду резко ослабился на Мосбирже, негативную динамику российская валюта начала показывать во второй половине дня на фоне ухудшения геополитического фона, - отмечают аналитики. - При этом в середине дня анонс июньских объемов операций с валютой по бюджетному правилу, в рамках которых чистые продажи ЦБ с 6 июня возрастут с 6,56 до 7,36 млрд руб./сутки, не оказал в моменте особо заметное влияние на динамику рубля. В четверг курс CNY/RUB находится у 11,03 руб./юань. В целом в четверг курс может задержаться выше 10,95 руб./юань в отсутствие значимых позитивных геополитических новостей".

Цены на нефть в среду снизились. Эксперты подчеркивают, что недельные данные из США показали не только более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти, но и максимальный с начала января рост бензиновых запасов.

В четверг фьючерсы Brent торгуются у $64,9/барр. По мнению аналитиков банка, риски дальнейшего сползания котировок в сторону $64/барр. пока сохраняются.

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