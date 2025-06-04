"АКБФ" понизил целевую цену акций Северстали до 1546,16 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила целевую цену обыкновенных акций "Северстали" с 1907,99 руб. до 1546,16 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 45% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Ожидаем, что осложнение торговых отношений США и ЕС создаст предпосылки для расширения внешнего спроса на продукцию российских производителей, - пишут эксперты. - При этом на фоне снижения геополитической напряженности и вероятного восстановления строительной и инфраструктурной активности в РФ закладываем в долгосрочные оценки по продажам "Северстали" по итогам 2027, 2028 и 2029 гг рост на 3%, 8% и 4% г/г соответственно (после снижения на 4% и 1% в 2025 и 2026 гг). Полагаем данные оценки консервативными, однако они отражают повышенный или высокий риск представленных прогнозов".

На фоне сравнительно слабой ценовой динамики ключевых рынков сбыта прогноз чистой прибыли "Северстали" по итогам 2025 года аналитиками "АКБФ" вновь снижен - составляет 90,6 млрд руб. (против 147 млрд руб. ранее). Расчетное значение дивидендных выплат за 2025 год составляет 38 руб./ао (против до 50 руб./ао ранее). Эксперты предполагают, что выплаты будут возобновлены по итогам III и IV кварталов.

"Наш прогноз по EBITDA на 2025 год составляет 185,5 млрд руб. (против 270 млрд руб. ранее), - указывают стратеги "АКБФ". - Отметим, что данные оценки подвержены значительным рискам - как со стороны внутренних налогово-кредитных условий, так и с учетом роста влияния внешнеторговой политики на ценовую конъюнктуру на мировом рынке черных и цветных металлов".

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