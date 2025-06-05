"Финам" понизил рейтинг акций Nebius N.V. до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $25,3 за штуку, что предполагает потенциал снижения 33%, сообщается в материале аналитика Леонида Делицына.

"После существенного ралли последних недель данные бумаги достигли и заметно превысили оценку их справедливой стоимости и, на наш взгляд, выглядят сильно перекупленными в данный момент", - указывает эксперт.

Значительный риск для эмитента состоит в вероятном притоке в сегмент GPU-кластеров новых игроков из числа майнинговых компаний, которым несложно сменить бизнес-модель, отмечает Делицын.

"Мы продолжаем считать, что Nebius N.V. не выйдет на операционную окупаемость в ближайшие два года. С появлением прибыльных публичных конкурентов с относительно низкой оценкой капитализация и стоимость компании могут резко упасть, и она не сможет быстро скорректировать стратегию", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.