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04 июня 2025 года 12:18
"Мои Инвестиции" сохраняют прогноз ухода цены нефти ниже $60/барр. во 2П25
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют прогноз падения котировок нефти марки Brent ниже уровня в $60 за баррель во втором полугодии 2025 года, сообщается в материале. Котировки сырья уже месяц находятся в диапазоне $63-66 за баррель, за это время ОПЕК+ дважды принимал решение наращивать добычу утроенным темпом, на 411 тыс. баррелей в сутки, констатируют эксперты. За май-июль добыча вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 1,2% мировой добычи - это очень много, указывают они. "Тем не менее цена нефти парадоксально не может упасть. Вероятно, рынки ждут чем закончатся переговоры по иранской ядерной сделке. Но если цена не пошла вниз вопреки новостям, у нее есть все шансы выйти вверх из диапазона $63-66 пусть даже на спекулятивных факторах: например, на закрытии "коротких" позиций по "стоп-заявкам", - пишут аналитики телеграм-канала в обзоре. - Полагаем, при достижении $67-69 за баррель рынок предоставит хорошую цену для открытия долгосрочных продаж нефти". "Мы по-прежнему полагаем, что во втором полугодии цена Brent упадет ниже отметки $60 за баррель, поскольку из-за действий ОПЕК+ на рынке образуется существенный избыток нефти", - говорится в материале экспертов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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