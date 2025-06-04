Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2880-2900п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2880-2900 пунктов в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Полагаем, что рынок продолжит достаточно уверенно отскакивать в среду на позитивном настрое перед заседанием ЦБ РФ, ближайшим ориентиром видим 2880-2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Поддержкой будет уровень 200-дневной средней - 2840 пунктов", - указывает эксперт в материале банка.

Раллировать снова будут наиболее зависимые от ключевой ставки бумаги, а также при поддержке цен на нефть отдельные истории из "нефтянки", отмечает Крылова.

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