S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5880-6040п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5880-6040 пунктов в четверг при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Рафаеля Мкртчяна.

"Фьючерсы на американские индексы демонстрируют уверенный рост, - пишет эксперт. - Складывается позитивный баланс рисков. На предстоящую сессию мы прогнозируем волатильность выше средней ввиду упомянутой судебной блокировки импортных тарифов и реакции инвесторов на отчетность NVIDIA. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5880-6040 пунктов".

Накануне S&P 500 продемонстрировал короткую консолидацию после резкого отскока от 200-дневной скользящей средней в ходе торгов 27 мая, отмечает Мкртчян. По его оценке, фьючерс сегодня указывает на потенциальный пробой важного сопротивления в районе 5970 пунктов. "Если это произойдет, то в следующий раз ралли может приостановиться у отметки 6040, - считает аналитик. - Индикатор RSI подтверждает наличие потенциала для продолжения восходящего движения по индексу широкого рынка".

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