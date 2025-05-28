Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Эмитент объявил, что участники ЗПИФ "Консорциум.Первый" получили техническую возможность владеть долями в "Яндексе" напрямую: истек срок запрета на совершение сделок с бумагами компании, установленного в ходе корпоративной реструктуризации в прошлом году.

"Мы не ожидаем каких-либо перемен в деятельности компании в связи с потенциальными изменениями в структуре акционеров и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге, которая, на наш взгляд, представляет собой наиболее привлекательный вариант инвестиций в российском технологическом секторе, - пишет эксперт. - Отмечаем, что понижение котировок акций в случае, если кто-то из членов консорциума решит зафиксировать прибыль на текущем уровне и уменьшить свою долю, создало бы привлекательную возможность для покупки".

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