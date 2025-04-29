"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций МДМГ

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1200 рублей за штуку, несмотря на позитивный операционный отчет эмитента за первый квартал 2025 года, говорится в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Мы ожидаем, что маржинальность бизнеса может сократиться в текущем году, так как группа активно открывает новые объекты и растут заработные платы персонала. Можем поменять целевую цену и рекомендацию после выхода финансовых результатов за первую половину 2025 года", - отмечает эксперт.

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