"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций Tesla на уровне $289

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций Tesla с прогнозной стоимостью на уровне на уровне $289 за за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"Планы Илона Маска сосредоточиться на бизнесе компании поддержали котировки бумаг, но недавняя отчетность эмитента (по итогам 1К25) вызывает опасения. Сейчас стоимость акций близка к справедливой", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Киреева отмечает, что к возможным рискам относятся снижение спроса на электромобили, рост конкуренции в бюджетном сегменте электромобилей и ухудшение взаимоотношений между США и Китаем.

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